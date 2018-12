Causa Schwarz: Diözese Gurk widerspricht Schönborn

Das kircheninterne Hickhack in der Causa Bischof Alois Schwarz geht weiter. Nachdem Kardinal Christoph Schönborn am Samstag im ORF-Radio gemeint hatte, die "Herren in Klagenfurt" hätten ihre Beschwerden seines Wissens nach nie nach Rom gemeldet, kam aus der römisch-katholischen Diözese Gurk-Klagenfurt umgehend Widerspruch. Man habe sich nämlich an die Nuntiatur gewendet.