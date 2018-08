Causa Schrott: Belege für geförderte App nicht ausreichend

Was der Ex-Politiker am Freitag nicht präsentieren konnte, war eine funktionierende Online-Plattform. „Es sind nur Teile dieser App bzw. Dokumente dazu vorgelegt worden“, sagt Palfrader, die an dem Treffen selbst nicht teilgenommen hat. Sie hatte bereits angedroht, dass Fördermittel rückgefordert werden, wenn kein ausreichender Nachweis für das Projekt geliefert werden kann.

Wie der Blogger Markus Wilhelm auf seiner Seite dietiwag.org berichtet hat, ist die Schlussrechnung der Agentur bereits im Dezember gelegt worden. Den Auftrag selbst habe Schrott im Juli „mitten in seinem Vorzugsstimmenwahlkampf“ erteilt. Damals war der bisherige Tiroler JVP-Chef bei der Agentur noch selbst angestellt.

Die gesammelte Tiroler Opposition (SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und Neos) forderte am Freitag Aufklärung in der Förder-Causa.