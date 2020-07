Causa Ideenschmiede: Uwe Scheuch muss erneut vor Gericht

Über Scheinrechnungen an die Werbeagentur - ohne zugrundeliegende Leistungen - floss Geld auf das Bankkonto. Der Anklage entsprechend liegt der Betrag um den es geht zwischen 3.000 und 50.000 Euro. Scheuch wies die Vorwürfe bisher zurück. Richter Dietmar Wassertheurer hat vorerst zwei Verhandlungstage angesetzt.

"Part of the game"

Für den 51-jährigen Uwe Scheuch, einst Landeshauptmann-Stellvertreter und Obmann der Freiheitlichen in Kärnten, wird es bereits der vierte Strafprozess sein. 2012 wurde er in der "Part of the game"-Affäre wegen Geschenkannahme durch Amtsträger verurteilt.

Scheuch verließ in der Folge die Politik. 2018 wurde seine Verurteilung in der Causa "BZÖ-Wahlbroschüre" rechtskräftig. Auch seine dritte Verurteilung wegen Untreue - mittels überhöhter Scheinrechnungen an das Land wurden Guthaben bei Medienunternehmen aufgebaut und später abgeschöpft - ist mittlerweile rechtskräftig. Die Zusatzstrafe von 4.400 Euro wurde bestätigt.