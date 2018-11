Causa Copa Cagrana: Anklage gegen Ex-Generalpächter

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der betrügerischen Krida gegen W. wurden bereits im vergangenen Jänner ebenso eingestellt wie Ermittlungen nach dem Unternehmensstrafrecht gegen seine Boardwalk Entwicklungs GmbH. Die Gesellschaft befindet sich derzeit in Liquidation, ob sie überhaupt über Vermögen verfügt, ist unklar. Dabei ist die Stadt Wien eine der am meisten Betroffenen, der ganze Streit mit Norbert W. und allen dazugehörigen Kosten wird schlussendlich an die drei Millionen Euro ausmachen. Allein eine Million sind für Rechtsanwaltskosten draufgegangen, weil W. bis heute noch Dutzende Verfahren gegen die Stadt führt.

Inzwischen hat der einstige Generalpächter Norbert W. zivilrechtlich massive Probleme. Seine „Hausbank“ hat am Handelsgericht Wien die Versteigerung seines Hauses im Marchfeld (NÖ) beantragt, um eine „vollstreckbare Forderung“ (214.873 Euro) plus Zinsen und Kosten einzutreiben. Laut Handelsgericht hat W. das Verfahren bis zum Obersten Gerichtshof gebracht, aber auch dort verloren. In der Folge hat W. die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt, weil Zeugen angeblich falsch ausgesagt haben.