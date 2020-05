Ratlosigkeit nach Passentzug

Gegen den kasachischen Ex-Botschafter Rakhat Aliyev ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien wegen Taten, die ihm in Kasachstan vorgeworfen werden. Wegen verwaltungsrechtlicher Gründe wurde ihm nun der Fremdenpass entzogen. Damit wird aber keine allfällige Flucht verhindert, sondern nur seine notwendige Rückkehr. Denn Aliyev lebt in Malta.

Es löst bei den Betroffenen Ratlosigkeit aus. Aliyev war der Schwiegersohn des kasachischen Herrschers Nursultan Nasarbajev und zuletzt Botschafter in Wien. Nachdem er beim Schwiegervater in Ungnade gefallen war, kam aus Kasachstan plötzlich ein Auslieferungsbegehren. Er habe zwei Bankmanager ermordet und sei der Geldwäsche verdächtig.

Nachdem Aliyev laut Gutachten in seiner Heimat kein faires Verfahren erwarten kann, wurde die Auslieferung verweigert. Aliyev hätten um politisches Asyl ansuchen können. Eine Aussicht, die den Verantwortlichen im Innenministerium nach einem ähnlichen Vorgang in Großbritannien wenig attraktiv erschien. Denn die Briten hatten einem kasachischen Oligarchen Asyl gewährt. Seitdem sehen sich britische Firmen in Kasachstan mit großen Schikanen konfrontiert.