Causa Aliyev: Agenten-Jagd auf einen Staatsanwalt

Der gegen Aliyev ermittelnde Staatsanwalt S. verhielt sich in den Augen der Kasachen unbotmäßig. Am 9. Februar 2011 berichtete ein Vertreter Kasachstans an den Chef der Abteilung für internationale Angelegenheiten in der Generalprokuratur in Astana, dass das Verhalten des Staatsanwaltes bei der Vernehmung eines kasachischen Zeugen "völlig absonderlich" gewesen sei. Der kasachische Agent stufte in seinem Bericht den psychologischen Zustand des Staatsanwaltes "nahe einer Krankheit" ein. Und er bedauert, dass seine Intervention bei der Leitung der Staatsanwaltschaft erfolglos gewesen wäre.

Am 15. Mai 2009 kam es zu einer Besprechung des Anwaltes Lansky mit Vertretern der kasachischen Botschaft. Daraus entstand ein Strategiepapier mit dem Titel Projekt " Aliyev". Darin kommt wieder der Staatsanwalt zu zweifelhafter Ehre.