Carla-Schulstartaktion: Caritas unterstützt armutsgefährdete Kinder

In Österreich sind nämlich rund 353.000 Kinder und Jugendliche armutsgefährdet. In Wien trifft es fast jedes vierte Kind. Um Familien mit geringem Einkommen den Schulstart finanziell erleichtern zu können, bietet die Caritas auch heuer wieder für alle ihre Carla-Schulstartaktion an.

Günstige Schulsachen

Die „young Caritas“ hat auch heuer zu einer großen Schulsachensammlung aufgerufen: Insgesamt 54 Schulen und 8.500 Schüler in Wien und Niederösterreich nahmen teil und spendeten Hunderte Materialien – von Schultaschen, Heften bis hin zu Federpennalen. Seit gestern können die Sachen in den Carla-Shops zu besonders günstigen Preisen erworben werden – und das, solange der Vorrat reicht. Statt über 100 Euro zahlt man hier beispielsweise nur 35 Euro für eine Schultasche.