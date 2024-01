Cannabis-Deals in Kärnten: Vier Verdächtige wurden festgenommen

In Kärnten sind vier Verdächtige im Zusammenhang mit dem Verkauf von Cannabiskraut festgenommen worden. Die Ermittler legen ihnen den Handel mit mehreren Kilogramm zur Last, hieß es am Freitagabend von der Landespolizeidirektion. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts mit Suchtgiftspezialisten der Bezirkspolizeikommanden Völkermarkt und Feldkirchen liefen schon seit Anfang April vergangenen Jahres.