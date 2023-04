Cafeteria Frédéric bietet in Linz saisonale Menüs und gemütliche Atmosphäre

Französische Wurzeln

Sislian ist in der Bretagne und in Paris aufgewachsen, bis die Familie nach Linz gezogen ist. Eigentlich wollte er immer in Hotels arbeiten. Nach dem Abschluss seines Tourismusstudiums in Wien ist er 2015 wieder zurück nach Linz, um seinem Vater Frédéric Sislian bei der Übersiedelung und Inbetriebnahme eines Bistros an der Anton-Bruckner-Privatuniversität zu unterstützen.

Die Praktika im Gastro-Bereich hätten ihm bis dahin nie wirklich Spaß gemacht, was vor allem mit den dortigen rauen Sitten zu tun hatte. Jetzt als Chef kann er das anders handhaben. In seinem Lokal ist die Stimmung familiär, viele Gäste würden jeden Tag zum Mittagessen kommen. Hier will er „Menschen zusammenbringen, die Wert auf gute Qualität legen und sich bei uns wie zu Hause fühlen möchten“.