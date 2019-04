BVT-Beamter: Ermittlungen wegen Nazi-Bilder auf Handy eingestellt

„Es wurde nun nachgewiesen, dass mein Mandant diese nicht weiterverbreitet hat und vor allem vom Sohn eines jüdischen Holocaustopfers erhielt, der nur beim ihm nachfragten, ob man gegen diese geschmacklose Serien-WhatsApp- Nachrichten etwas unternehmen kann“, sagt Anwalt Neumayer. „Der bedenkliche Vorgang der WKSTA , dass nämlich ohne richterliche Bewilligung, ohne direkten Zusammenhang mit einer Straftat ein privates Handy abnehmen und dann ohne richterliche Genehmigung über dessen Verbindungsdaten zum Provider von diesem bereits am Handy gelöschte Daten und Nachrichten wiederherstellen und abfragen darf, um dann über Zufallsfunde neue Straftaten zu verfolgen, die mit dem Anfangsverdachte in keinerlei Zusammenhang stehen, ist Gegenstand einer Beschwerde beim Oberlandesgericht Wien. Nachsatz: „Die Auffassung , die Polizei könnte ein privates Handy abnehmen und über den Provider auswerten , ohne Zustimmung eines Richters ohne konkreten Zusammenhang mit einer bestimmten Straftat, ist rundweg abzulehnen.“

Anwalt Neumayer führt dazu auch an, dass bei diesen geschmacklosen Whats-App-Nachrichten auffällt, dass diese vor allem am 30. und am 31. Jänner 2018, also vier Wochen vor der Hausdurchsuchung im BVT, seinem Mandanten zugeschickt wurden.