Burkaverbot: Tiroler Sporthändler verbietet verhüllten Frauen Zutritt

Das Burka-Aufkommen in dem Tiroler Dorf am See dürfte sich sonst in Grenzen halten. Im vergangenen Hitze-Sommer haben erstmals Touristen aus dem arabischen Raum den kühlen Achensee und seine Ortschaften für sich entdeckt. "Wir hatten einige Gäste, aber viele waren es nicht. Gegen Zell am See war das verschwindend wenig", vergleicht Josef Hausberger, Bürgermeister von Eben am Achensee, zu dem Pertisau gehört, das Aufkommen mit jenem in der dafür bekannten Salzburger Tourismusgemeinde. "Es gab eine gewisse Anzahl von verhüllten Frauen. Das war vielleicht ein bisschen Stammtischgespräch. Aber eine große Aufregung gab es nicht", sagt der Ortschef.