Burkaverbot „nimmt keiner ernst“

Frische 15 Grad Lufttemperatur und ein kräftiger Regenschauer: An diesem Mittwochvormittag herrscht in Zell am See jenes Wetter, für das viele Urlauber aus den arabischen Ländern neben dem See und der umliegenden Berglandschaft mit dem Gletscher am Kitzsteinhorn in die Region reisen. Seit der Jahrtausendwende ist diese Gästegruppe ausgehend von einzelnen Besuchern zu einer Säule im Sommertourismus geworden. Bis zu ein Drittel der Nächtigungen sind in den vergangenen Jahren auf die Urlauber aus diesem Herkunftsmarkt entfallen.

Dementsprechend groß waren die Befürchtungen, dass die Gäste Zell am See den Rücken kehren könnten, als das sogenannte Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz in Kraft trat. Seither sind neun Monate vergangen. Nach dem Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan werden in den kommenden Wochen zunehmend die Urlauber aus dem arabischen Raum erwartet.

Für eine Prognose ob es Rückgänge geben wird, sei es noch zu früh, sagt eine Zeller Hotelierin. Zumindest die Buchungslage sei vergleichbar mit den Vorjahren. „Man kann es noch nicht einschätzen, die Saison beginnt erst“, heißt es von Bürgermeister Peter Padourek. Er habe aber keine Bedenken, weil die gesamte Region international breit aufgestellt sei.