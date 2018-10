Burka-Verbot: Eine Lex Zell am See

Setzt man die Zahlen in Verbindung zur Anzahl der arabischen Touristen, relativiert sich das Problem freilich auch für Zell am See. Alleine von Mai bis Juli (aktuellste Zahlen) gab es in Salzburg 75.988 Ankünfte aus arabischen Ländern. Dass arabische Touristen aufgrund des Gesetzes weniger gerne nach Österreich kommen, ist nicht zu beobachten. In den ersten drei Monaten der Sommersaison nahm die Zahl der Nächtigungen von Gästen aus arabischen Ländern sogar um 12,6 Prozent zu. Auch in Salzburg stiegen die Zahlen um 10,8 Prozent.

Im August habe es in Zell am See allerdings einen Rückgang gegeben, berichtet Bürgermeister Padourek. „Ich habe das Feedback bekommen, dass es weniger geworden ist. Ob das mit dem Gesetz zu tun hat, kann man natürlich nicht sagen. Es kann auch mit der Verschiebung des Ramadan oder anderen Veranstaltungen wie dem Ironman zu tun haben“, erklärt Padourek.

Im September ist die Zahl der Organmandate auch in Zell am See schon wieder deutlich zurückgegangen. Es kehrt wieder Normalität ein. „Die meisten arabischen Gäste kann man kaum mehr unterscheiden, sie sind recht westlich angezogen“, sagt Padourek.