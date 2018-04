Burgenland lockt mit Einkaufszentren und lukrativen Jobs

Barbara bekommt nicht viel mit von der Politik in Ungarn, wie sie sagt. Aber auch sie will zur Wahl gehen. Wem sie ihre Stimme gibt? „Das ist mein Geheimnis“. Zum Ausgang der Wahl wollen beide keinen Tipp abgeben. Dass die derzeitige ungarische Politik vor allem in Österreich kritisch betrachtet wird, hat Szakal schon bemerkt. Beide arbeiten seit mehreren Jahren in Österreich, „wir verdienen hier mehr Geld als in Ungarn“, sagt Dorothea.

Zoltan Szabadfi ist mit seiner PR-Beratungsfirma in Österreich und Ungarn tätig. Er äußert sich zur politischen Lage und steht der Regierung kritisch gegenüber, trotzdem hält er den Sieg von Orban für „ziemlich wahrscheinlich“. „Das Programm der Regierung ist: wir machen weiter wie bisher“, sagt Szabadfi. Die Botschaften seien einfach gehalten und würden viel mit der Angst vor Migranten spielen. „Obwohl es in Ungarn kaum welche gibt“, sagt der Unternehmer. Das Wahlprogramm fließe aus allen Medien, wie der Kommunikationsberater erklärt. Die meisten Tageszeitungen und Fernsehsender seien in der Hand von Orbán und seinen Vertrauten. „Die Opposition ist zu zerstritten, um etwas gegen die Regierung auszurichten“, sagt Szabadfi. Er hofft noch auf eine Einigung. Wahrscheinlicher sei aber ein Sieg Orbáns. „In Österreich haben sich ja einige Politiker Orbán zum Vorbild genommen“, sagt Szabadfi und rät zur Achtsamkeit.

C. Koglbauer, R. Pittner