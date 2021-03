Burgenland: Kulturzentrum Cselley Mühle feiert Geburtstag

„C’est la Mü“ – das ist mehr als der Name einer traditionsreichen Veranstaltung in der ebenso traditionsreichen Cselley Mühle im burgenländischen Oslip. Es ist so etwas wie ein Lebensgefühl. Denn als die beiden jungen Künstler Sepp Laubner und Robert Schneider das Areal im Mittelburgenland vor 45 Jahren mieteten, entstand daraus ein Ort des Müßiggangs und der Kreativität.

Die „Mü“ wurde zu einem ganz besonderen Treffpunkt für Musiker, Kabarettisten, Maler, Bildhauer und Filmemacher. Andreas Vitasek, Roland Düringer und Alfred Dorfer etwa kommen zusammen auf mehr als 70 Auftritte in der Mühle.