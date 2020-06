Bures verschärft Regeln bei Schülertransporten

Schwere Unfälle mit Schulbussen passieren immer wieder. Die Statistik zeigt: Jährlich ereignen sich 30 Unfälle im Schülertransport auf Österreichs Straßen. Ein Drittel davon mit Pkw oder Kleinbussen. Auch, weil die Fahrer betrunken sind – so etwa bei einem Unfall im Juni 2012 bei Pusterwald-Hinterwinkl in der Steiermark, bei dem drei Kinder verletzt wurden. Die 47-jährige Lenkerin hatte zuvor eine Flasche Prosecco getrunken und 1,84 Promille im Blut.

Jetzt greift SP-Verkehrsministerin Doris Bures ein. "Jeder Unfall im Straßenverkehr ist ein traumatisches Erlebnis für alle Beteiligten." Sie will eine Reform im Schülertransport. Und sie pocht auf den Fall der 0,5-Promille-Grenze bei Lenkern von Kleinbussen. Denn die brauchen nur den B-Führerschein – für sie galt bisher 0,5 Promille. Das soll sich ändern. Künftig soll 0,1 Promille gelten – und damit die selben Richtlinien wie bei den "echten" Busfahrern und Berufskraftfahrern. "Alkohol hat am Steuer nichts zu suchen, insbesondere, wenn man Kinder und Jugendliche sicher an ihr Ziel bringen soll", sagt Bures. Die Zahlen sprechen dafür. Denn 4000 Fahrzeuge sind im Schülerverkehr unterwegs und legen wöchentlich 1,8 Millionen Kilometer zurück.