Bures stoppt Führerscheinentzug für humpelnde Autofahrer

Humpelnde Frau verlor Führerschein“ titelte der KURIER vor genau einer Woche – und die Wogen gingen danach hoch wie selten. Die Wienerin Christine B. wollte Ende Dezember am Wiener Verkehrsamt eigentlich nur einen neuen Scheckkartenführerschein holen – und musste danach drei Wochen ohne Dokument auskommen. Wer humpelt oder Gips trägt, muss zum Amtsarzt und dort wird der Führerschein entzogen. Die Behörde blieb gnadenlos und der Frau, die wegen einer Fußoperation kurzzeitig einen Spezialschuh trug, wurde am Amt beschieden: „Wir haben das bisher so gemacht, wir machen das jetzt und wir werden das auch morgen so machen.“

Zumindest der letzte Teil des Satzes ist ein Irrtum.

Denn unter den Lesern des Berichts befand sich auch Verkehrsministerin Doris Bures. „Sie hat sich sehr darüber geärgert“, heißt es in ihrem Umfeld. Denn dass die Behörde jemandem den Führerschein abnimmt, wohlwissend, dass er ihn nur wenig später wieder ausgehändigt bekommt und dafür noch rund 50 Euro zahlen muss, das geht der Chefin des Verkehrsressorts zu weit.