Humpelnde Frau verlor Führerschein

Proteste von Christine B. und ihrem Mann am Verkehrsamt blieben ungehört. „Die Frau am Schalter hat mir gesagt: Ich habe das gestern so gemacht, ich mache das heute so und morgen werde ich das genauso machen“, erzählt die Wienerin.

Wer übrigens mit einem Gips tatsächlich in ein Auto steigt, kann nicht nur den Führerschein verlieren, sondern auch den Versicherungsschutz. „Das ist grundsätzlich eine grobe Fahrlässigkeit“, erklärt Sergius Kahr, Leiter der Kfz/Rechtsschutzabteilung in der Generali. „Die Kaskoversicherung kann da aussteigen.“

Für Christine B. gab es am Donnerstag zumindest ein Happy End: Sie bekam ihren Führerschein wieder.