Flucht nach unten: Warum private Bunker in Österreich boomen

Rund um den Wunsch, sich für den Ernstfall zu rüsten, entsteht derzeit eine ganze Industrie. Das zeigt sich auch am US-Unternehmen Vivos . Es kauft alte Schutzräume von Regierungen auf und baut sie zu autarken Gemeinschaftsbunkern um – inklusive allerlei Komfort wie Restaurant, Fitnessraum, Klinik und Kino. Glaubt man den Slogans auf der Webseite, soll sich darin so ziemlich jedes Ereignis überstehen lassen: von „natürlichen Katastrophen wie Erdbeben, Tsunamis, Asteroiden-Einschläge“, bis hin zu „nuklearen Unfällen, Terrorismus, Blackout“.

Vivos bietet Plätze in Bunkern in Indiana, South Dakota und Rothenstein in Thüringen, einem ehemaligen DDR-Munitionslager, an. Preislich geht es bei 35.000 Euro pro Person los. Ein privates Apartment mit über 200 Quadratmetern kostet zwei Millionen Euro. Bei der Auswahl der Bewohner achte man auf berufliche Qualifikationen, schließlich müsse das Dorf unter der Erde am Laufen gehalten werden.

Es klingt nach Science-Fiction, obwohl der Trend, sich einzubunkern, kein neuer ist. Während des Kalten Krieges war es in Österreich lange Pflicht, Neubauten mit einem Schutzraum auszustatten – je nach Bundesland betraf es öffentliche oder auch zivile Gebäude.