Zielfahnder fassten bereits 150 Verdächtige

Die Zielfahnder des Bundeskriminalamts haben am Montagnachmittag ihre Statistik weiter aufgebessert: In Gerasdorf bei Wien wurde eEine mutmaßliche Steuerhinterzieherin verhaftet. Die 38-jährige Serbin war von einem Berliner Gericht mit Europäischem Haftbefehl gesucht worden, weil sie in Deutschland als Geschäftsführerin von zwei Firmen mehr als 2,6 Millionen Euro hinterzogen haben soll, berichtete das Bundeskriminalamt ( BK) am Mittwoch.

Die Verhaftung erfolgte demnach in Kooperation zwischen den Zielfahndern des BK und der FAST-Germany (Zielfahndung Berlin). Die inkriminierten Taten sollen zwischen April 2009 und Februar 2010 begangen worden sein. Die 38-Jährige soll Scheinrechnungen bzw. Gutschriften über Lieferungen von Kupfer ausgestellt haben.

Die Zielfahndung Berlin wurde mit den Fahndungsmaßnahmen betraut und stellte fest, dass sich die Frau vermutlich in Österreich aufhält. Ende Jänner 2014 wurden deshalb die Zielfahnder des BK eingeschaltet. Letztlich wurde die Gesuchte in Gerasdorf ausgeforscht. Über die Auslieferungshaft nach Deutschland hat die heimische Justiz zu entscheiden.