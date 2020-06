Lernen vor der nächsten Katastrophe

Martin hat die Matura hinter sich und will Volksschullehrer werden. Aber momentan befüllt er Sandsäcke und schleppt sie zu einem Bach. "Vorher hat man ja mit so was nie zu tun gehabt", überlegt der 18-Jährige. "Ich finde das nicht so schlecht, das macht Sinn."

Martin ist einer jener Grundwehrdiener, die nach neuem Schema ausgebildet werden: Sie absolvieren ein Modul zur Katastrophenhilfe, das ist seit heuer Pflicht. 35 Wochenstunden stehen auf dem Lehrplan: Barrieren aus Sandsäcken errichten, Krainerwände bauen, Verklausungen in Bächen lösen. Das trifft alle Rekruten, auch die, die nach der Grundausbildung in Küchen, Heime und Lazarette einrücken.

Damit will das Heer mehr Kräfte zur Verfügung haben, wenn es gilt, bei Katastrophenfällen zu helfen. Derzeit seien laut Oberst Christian Fiedler vom Militärkommando Steiermark bis zu 10.000 Soldaten abrufbar, künftig werden es bis zu 14.000 sein. Denn bisher wurden sogenannte Systemerhalter vom Koch bis zum Kraftfahrer nicht zu solchen Diensten abkommandiert.

Im Jägerbataillon 18 in der obersteirischen Landwehrkaserne sind die ersten 30 Rekruten im Einsatz: Auf dem Gruppenübungsplatz werden Sandberge abgeschaufelt und Säcke befüllt, es wird Holz zerkleinert. "Es geht darum, Grundlagen zu schaffen. Es geht um die Einweisung ins Gerät, um Sicherheitstraining", skizziert Kompaniekommandant Klemens Gratzer.