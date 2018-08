Bürger wappnen sich gegen Wolf

Nach einer ganzen Serie von Schafsrissen im niederösterreichischen Waldviertel scheint sich die Bevölkerung in zwei Teile zu spalten: Die einen bekommen immer mehr Angst, manche fragen sogar schon beim Waffenhändler nach Verteidigungsmitteln. Die anderen bleiben entspannt, selbst wenn der Wolf ihre Tiere attackiert hat. Es geht jedenfalls hoch her bei Bauernversammlungen und an Wirtshaustischen. Kaum noch ein Gespräch kommt an dem heißen Thema Wolf vorbei. Immer öfter äußern Menschen Angst um Kinder am Schulweg. Die Stadt Zwettl hat auf ihrer Homepage sogar schon Verhaltensregeln für den Fall einer Wolfs-Begegnung veröffentlicht.