Tiroler Landeshaushalt mit 178 Millionen Euro neuen Schulden

Die groĂźen Brocken

Der sprach von einem Budget, „das sich in nach wie vor anhaltenden Krisen und einer Rezession sehen lassen kann.“ Die Ausgaben steigen vor allem in drei Bereichen, die gleichzeitig auch die größten Brocken im Voranschlag ausmachen, stark an.

Der größte Budgetposten sind die Ausgaben von 1,16 Milliarden Euro (+ 14 Prozent) für die Gesundheit. Mit über einer Milliarde Euro schlägt der Bildungsbereich (+ 23 Prozent) zu Buche. Beides personalintensive Bereiche, in denen die Gehälter mit der Teuerung gestiegen sind. Der zweitgrößte Ausgabenfaktor sind – mit ebenfalls über einer Milliarde Euro (plus 25 Prozent) – die Mittel für Soziales. Einsparungen waren in den vorgelegten Rohdaten in keinem Bereich zu erkennen.