Die Vision des bloggenden Paters: "Ich will Millionen erreichen"

Er taucht aus dem eiskalten Inn auf, springt im Gangnam-Style durch ein Einkaufszentrum oder rast mit einem Gokart in einer Halle herum. Bis vor ein paar Wochen liefen die Aktionen des Franziskaner-Paters Bruder René praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und das obwohl der wöchentliche Video-Blog des 45-Jährigen, mit dem er seine Gedanken zu Gott und der Welt verbreitet, auf Youtube theoretisch einem Milliardenpublikum zugänglich ist.

Die 250. Sendung des ORF-Satireformats "Willkommen Österreich" am 1. April hat die Welt des Tirolers, der als Schulseelsorger an einem Gymnasium in Telfs arbeitet, grundlegend verändert. "Am nächsten Tag haben mich die Schüler mit ’Hey Fernsehstar’ begrüßt", erzählt René Dorer. Dass eines seiner Videos von Grissemann und Stermann ausgestrahlt wurde, hat er noch am selben Abend erfahren."Ich habe eine Facebook-Nachricht bekommen."

Der gebürtige Osttiroler lebt in einem Kloster in Telfs, ist aber auch in den sozialen Medien zu Hause. "Es ist ein Franziskaner-Ideal, zu den Menschen auf die Straße zu gehen. Ich versuche dort zu sein, wo die jungen Menschen sind", erklärt der Pater seine Motivation. "Willkommen Österreich" hat ihm eine Bühne gegeben, die er nützen will. "Ich weiß, dass ich dort verarscht werde. Aber ich sehe das als Chance."