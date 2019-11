Brisante Millionenpleite: Aus für bekannten Fleischereibetrieb

Fakt ist: In der Insolvenzsache Ramsauer Fleisch GmbH mit Sitz in Heiligenkreuz am Waasen, Steiermark, wurde am Dienstag die erste Gläubigerversammlung abgehalten. Das Insolvenzgericht hat den Betrieb formell bereits mit Beschluss vom 11.November 2019 geschlossen und die 22 Dienstnehmer sind laut AKV weitgehend aus dem Unternehmen berechtigt vorzeitig ausgetreten.