Brisante DoRo-Pleite: Mitarbeiter soll 80.000 Euro veruntreut haben

Die Alpedo Vermögensverwaltung ist Eigentümerin einer Liegenschaft in Purkersdorf. Darauf sind Pfandrechte von zwei Banken in Höhe von 125.000 Euro bzw. 150.000 Euro eingetragen. Außerdem ist eine gerichtliche Exekution im Grundbuch ersichtlich. Die Stadtgemeinde Purkersdorf hat im Vorjahr 29 Rückstände bei Abgaben und Steuern in Höhe von 2.752 Euro geltend gemacht.