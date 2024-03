Briefträger-Mord: Wer wollte, dass Johann Fritz stirbt?

Es ist kurz vor 10 Uhr am Vormittag, als Johann Fritz sein Fahrrad gegen die Wand lehnt und das vierstöckige Haus in der Schulgasse in Knittelfeld durch eine Tür im Innenhof betritt. So wie immer am Anfang des Monats trägt er auch an diesem Dienstag im Dezember die Pensionen aus. Plötzlich trifft ihn ein heftiger Schlag auf den Hinterkopf. Und noch einer. Und noch einer. Insgesamt zwölf Mal schlägt ein Unbekannter auf den Kopf des 57-Jährigen mit aller Wucht ein. Der Briefträger fällt blutüberströmt zu Boden. Der Täter packt ihn, schleift ihn hinunter in den Keller und reißt rund 80.000 Schilling (entspricht inflationsbereinigt 23.280 €) an sich.

Am Abend des 2. Dezember 1975 stirbt Johann Fritz im Spital an den schweren Kopfverletzungen. Wer dafür verantwortlich ist, ist bis heute ungeklärt.