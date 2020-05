Brennerroute ist vor allem Asyl-Transitstrecke

Von 1. Jänner bis Ende Mai wurden auf dieser Strecke 985 illegal eingereiste Migranten im Zug und 39 auf der Straße aufgegriffen, erklärt die Landespolizeidirektion Tirol. In nur acht Fällen wurden Asylanträge gestellt. Ein ähnliches Bild zeichnet die Polizeistatistik für das vorige Jahr. 2014 gab es in Tirol rund 7000 Aufgriffe; davon 81,2 Prozent in Reisezügen aus Italien. Insgesamt wurden 5770 Personen in das Nachbarland zurückgeschoben. Lediglich 521 Flüchtlinge stellten Asylanträge.

Letztlich gestand auch Abwerzger ein: "Das Hauptproblem der Schlepperei hat nicht Tirol, sondern der Norden." Es würden aber sicher einige illegale Migranten hängen bleiben. In einem waren sich Süd- und Nordtiroler Freiheitliche einig: Das Flüchtlingsproblem müsse auf europäischer Ebene gelöst werden.