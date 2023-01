Brennende und führerlose Diesellok kurz vor Salzburg gestoppt

Auf der Bahnstrecke München-Freilassing in Oberbayern ist am Freitag gegen 3 Uhr früh bei Ainring eine Diesellok in Brand geraten. Noch bevor die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit dem Löschen beginnen konnten, setzte sich die mittlerweile unbesetzte Lok auf dem leichten Gefälle in Bewegung und rollte Richtung Bahnhof Freilassing.

Durch geschickte Weichenstellung gelang es, die immer schneller fahrende Geisterlok auf ein Gleis östlich des Bahnhofs umzuleiten.

Dort schlug die Lokomotive gegen einen Prellbock und wurde dadurch gebremst. Die tonnenschwere Garnitur kam schließlich 300 Meter vor der Grenzbrücke zu Salzburg zum Stillstand.

Lok noch rechtzeitig gestoppt

Wegen der hohen Lärmschutzwände an beiden Seiten der Gleise konnte die Feuerwehr den Einsatzort zunächst nur über eine Fußgängertreppe und -türe erreichen. Nachdem die Oberleitung freigeschaltet und geerdet war, konnte der Brand mit einer Schlauchleitung bekämpft werden. Später kam noch eine Drehleiter hinzu, von der der Löschangriff über die Lärmschutzwand hinweg möglich war.