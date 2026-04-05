Frage der Verantwortung: In Braunau fühlt man sich hinters Licht geführt

„Andreas Maislinger hat sich (obwohl die Idee zum Haus der Verantwortung natürlich von ihm stammt) völlig daraus zurückgezogen – eben um dem Projekt nicht zu schaden, weil er mittlerweile eingesehen hat, dass er mit seinem Auftreten kein wirklicher Sympathieträger ist.“

Maislinger, um den es in dem eMail aus dem Kreise der Verfechter des Projekts geht, ist ein Innsbrucker Politologe, der seit mehr als 20 Jahren für seine Idee kämpft.

Begegnungsstätte im "Hitler-Haus"

Erst wollte er die „Begegnungsstätte“ für junge Menschen aus der ganzen Welt im Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau ansiedeln. Nachdem das gescheitert ist (siehe Infobox unten), startet er jetzt einen neuen Versuch im alten Stadttheater.

Seine Involvierung bestätigte Maislinger am Dienstag Woche selbst im KURIER: Er sei „für das wissenschaftliche Konzept zuständig“, sagte er da. Was – wie aus dem eMail hervorgeht – durchaus umstritten ist. Und in Braunau fühlt sich so manch einer hinters Licht geführt.

Was das Problem ist? Rund um die Debatte zur Nachnutzung des Hitler-Geburtshauses hat Maislinger so ziemlich jeden aus dem Politik- und Medienbereich kontaktiert.

"Verbrannte Erde"

Er habe Stimmung gemacht, sich selbst dabei sehr in den Vordergrund gestellt – und dabei viel verbrannte Erde hinterlassen, heißt es in Braunau. Nachgesagt wird ihm auch ein ungesunder Umgang mit Kritik – was sich bestätigt habe, als 2023 beim „Auslandsdienst“ schwere Vorwürfe gegen ihn aufgetaucht sind und er als Vorsitzender zurückgetreten ist. Lange war es danach still um ihn. Bis jetzt.