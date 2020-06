Brandstifter von Landeck gefasst

Elf Familien haben ihr Dach über dem Kopf verloren. Der entstandene Schaden dürfte mindestens eine Million Euro betragen. Und die Bevölkerung von Landeck in Tirol wurde in Angst und Schrecken versetzt. So liest sich die Bilanz von drei Serienbrandstiftern, denen die Polizei nun das Handwerk legen konnte.

Fünf Mal seit Jahresanfang legten zwei 20-Jährige und ein 16-Jähriger Feuer in leer stehenden Gebäuden. In einem Fall griffen die Flammen auf zwei bewohnte Häuser über und machten deren Bewohner obdachlos.

„ Langeweile, Adrenalinkick und fehlendes Unrechtsbewusstsein“, haben laut Andreas Wurm vom Landeskriminalamt die geständigen Verdächtigen angetrieben, wie er am Mittwoch bei einer Pressekonferenz erzählte. Am Dienstag seien die Jugendlichen – zwei Arbeitslose und ein Lehrling aus Landeck – verhaftet worden.

Rache an GesellschaftEs gibt viele Motive für Brandstiftungen.