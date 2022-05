Brandanschlag auf Polizeiautos: Spur führt zu vier Frauen

Tat auch in Tirol

Doch die Wege der Kriminellen führen nicht nur ins Ausland, sondern auch nach Tirol. Ein weiterer brisanter Hintergrund zu der Tat, der neben den Videos wohl entscheidend für den Ermittlungserfolg gewesen sein dürfte. Denn der gezielte Anschlag auf die Polizei in Wien soll nicht die erste Tat der Zelle in Österreich gewesen sein. Bereits im Februar 2021 brannte in Höttingen in Innsbruck ein Polizeiauto.

Von Anfang an war klar, dass es sich um Brandstiftung handelt. Das Auto war ebenfalls in der Nacht und ebenfalls direkt vor einer Polizeiinspektion in Brand gesteckt worden.

Mehrere Beamte versuchten, den Wagen noch zu löschen, doch vergebens. Die Berufsfeuerwehr musste schließlich ausrücken. Drei Polizisten erlitten Rauchgasvergiftungen, das Polizeiauto wurde durch das Feuer schwer beschädigt.

Demonstration unmittelbar vor Brandanschlag

Bereits damals waren erste Gerüchte aufgetaucht, dass das Brandattentat in direktem Zusammenhang mit einer Ende Jänner in Innsbruck stattgefunden Demonstration von Linken stehen könnte. Dabei kam es auch zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen der Polizei und den Demonstranten.