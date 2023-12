Brand in Tiroler Chaletdorf: 40 Personen evakuiert

40 Personen sind am Freitagabend wegen eines Brandes in einem Chaletdorf in Schattwald (Bezirk Reutte) evakuiert worden. Das Feuer war in einem Gebäude ausgebrochen, evakuiert wurden auch Bewohner anderer Häuser, berichtete die Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung". Verletzt wurde niemand. Das Feuer habe zwar rasch eingedämmt werden können, doch gestalteten sich die Löscharbeiten wegen dichten Rauchs aus dem Dachstuhls schwierig.

Die Flammen dürften im Bereich der Sauna ausgebrochen sein und breiteten sich sofort auf das ganze Holzgebäude aus, hieß es. Der Großteil der Bewohner könne im Laufe der Nacht wieder in die Chalets zurückkehren. Das betroffene Gebäude war hingegen ausgebrannt und unbewohnbar. Sieben Feuerwehren, auch aus umliegenden Gemeinden, waren im Einsatz.