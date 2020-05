Brand in Kärntner Wohnhaus: Feuerwehr rettete zwei Bewohner

In einem Bauernhaus in Lurnfeld (Bezirk Spittal/ Drau) ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Der Besitzer des Hauses entdeckte das Feuer, als er gegen 22.30 Uhr mit seiner Frau nach Hause kam.

Er alarmierte die Feuerwehr, die laut Polizei die 80-jährige Mutter und den 60-jährigen Bruder des Bauern aus dem brennenden Erdgeschoß in Sicherheit brachten.

80 Einsatzkräfte im Einsatz

Die Feuerwehrleute mussten schwere Atemschutzgeräte tragen, da das Parterre bereits stark verraucht war. Die Altbäuerin und ihr Sohn, die in ihren Zimmern geschlafen hatten, erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Vier Feuerwehren mit insgesamt 80 Einsatzkräften löschten anschließend den Brand, der im Vorraum des Erdgeschoßes ausgebrochen war. Die Brandursache war vorerst nicht bekannt.