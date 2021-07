Brand in Ferienhaus: 15-Jähriger als Lebensretter

Ein 15-jähriger Niederländer hat in der Nacht auf Samstag in Mühlbach am Hochkönig (Pongau) 15 weitere Urlauber auf einen Brand in ihrer Unterkunft aufmerksam gemacht und ihnen möglicherweise das Leben gerettet. Das Ferienhaus, ein aufgelassenes Bauernhaus, brannte völlig nieder.

Der Jugendliche hatte gegen 3.45 Uhr Geräusche im Bad gehört. Er stand auf und sah nach, dabei bemerkte er das Feuer. Er schlug sofort Alarm und weckte seine Landsleute - acht Erwachsene und sieben weitere Kinder und Jugendliche - auf. Die Urlauber versuchten zunächst noch selbst, die Flammen zu löschen, das blieb aber ohne Erfolg, sagte ein Polizei-Sprecher. Alle Holländer konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand.