Drei Jugendliche wegen Brand in Grazer Rösselmühle vor Gericht

Ein Brüderpaar (15 und 17) und ihr Bekannter (17) sind am Dienstag in Graz wegen Brandstiftung vor Gericht gestanden. Dem Trio wurde das Feuer in der Rösselmühle im April zur Last gelegt.

Die Beschuldigten tischten unterschiedliche Versionen auf, waren sich aber einig, dass ein Papiersackerl angezündet worden war. Ob dann ein Karton Feuer gefangen hat oder nicht, konnte nicht bewiesen werden. Der Schaden betrug rund 655.000 Euro.