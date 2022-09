Brand am Schlachthof-Areal war wohl gelegt

Feuerzeug in Halle geworfen

„Es muss sich um eine externe Zündquelle gehandelt haben“, ist der Brandsachverständige überzeugt. Vermutlich legte ein noch unbekannter Feuerteufel den Brand. Dafür reiche ein gewöhnliches Feuerzeug, so Kittl. Vermutet wird, dass es durch ein offen stehendes Rolltor in die Halle geworfen wurde. Es waren in dem Bereich unzählige leicht brennbare Materialien wie Kartonagen und Folien gelagert. Der Großbrand könne dadurch in nur wenigen Sekunden entfacht worden sein.

Am Dienstagnachmittag liefen immer noch Ermittlungsarbeiten an der Halle, die noch einsturzgefährdet ist. Durch die Hitze war das Mauerwerk im Innern verzogen worden. Die Materialien müssen mit einem Spezialgerät per Teleskoparm und Greifzange ins Freie gehoben werden. Aufnahmen von Überwachungskameras werden ausgewertet und auch ein Brandmittelspürhund war in der Brandruine im Einsatz. Er schlug aber nicht an. Ein Brandbeschleuniger als Zündhilfe kann damit ausgeschlossen werden.