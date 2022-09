120 Feuerwehrleute bei Großbrand auf Salzburger Schlachthof im Einsatz

Seit zwei Uhr Früh sind beim Schlachthof Bergheim in der Stadt Salzburg dutzende Feuerwehrkräfte im Einsatz. Grund dafür ist ein Großbrand, der am Sonntag aus noch unbekannter Ursache in einem der Betriebsgebäude ausgebrochen war. Anrainer wurden vorsorglich informiert, ihre Fenster geschlossen zu halten.

„Wir sind nach wie vor dabei, die mit Ammoniak betriebenen Kühlventilatoren am 60 mal 100 Meter großen Dach gezielt mit handgeführten Löschleitungen zu kühlen. Einen Austritt des giftigen Reizgases, das auch brennbar ist, konnten wir so verhindern. Zugleich wird mit Greifzangen auf zwei Kränen die Dachhaut aufgeschnitten, um auch an darunter liegende Glutnester zu gelangen", informierte Branddirektor Reinhold Ortler am frühen Vormittag über die Löscharbeiten.

In den drei Anlagen befänden sich rund 120 kg verflüssigtes Ammoniak - "eine überschaubare Menge", so Ortner.

Wasserleitungen legen

Dennoch wurde vorsorglich die umliegende Bevölkerung - auch der Nachbargemeinden - per Lautsprecherdurchsagen darüber informiert. Die Lage sei im Moment aber stabil. Der Wind blase zudem den massiven Rauch nach Norden Richtung Siggerwiesen, also über weniger bewohntes Gebiet, so Michael Haybäck, Leiter der Bezirksverwaltungsbehörde.

Insgesamt sind bei dem Großalarm 120 Kräfte im Einsatz. 30 von der Berufsfeuerwehr und 90 von der Freiwilligen Feuerwehr. Neben den Kränen steht eine Drehleiter und eine Teleskop-Anlage mit Wasserwerfer in Betrieb. Gearbeitet werden muss teils mit schwerem Atemschutz. Aufgrund der Wasserknappheit vor Ort mussten Leitungen auch an die Fischach gelegt werden, um von dort Wasser zu entnehmen.