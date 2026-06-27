Kostenlose Therapie nach Krisen: Wie ein Anruf 350 Helfer mobilisierte

Nach dem Amoklauf in Graz war für die Wiener Psychologin Monika Baumann klar: Sie und ihre Kollegen von „Brainspotting Help“ können Betroffenen rasch helfen. Therapeutinnen und Therapeuten boten kostenlose Krisenintervention an. Und ein Jahr später? Die Krisen hören nicht auf: Konflikte im Nahen Osten, der Ukrainekrieg (seit 2022), Umweltkatastrophen. Die Freiwilligen sind weltweit gefragt und das Netzwerk wächst. Für sie hört die Arbeit nicht auf. Ihr Motto: „Helfen können bei unserer eigenen Hilflosigkeit“.

Alles begann mit einem Anruf. Kurz nach dem Ausbruch des Kriegs 2022 klingelte bei Monika Baumann das Telefon. „Wie können wir mit all dem umgehen? Wie können wir die vielen Kolleginnen und Kollegen in ihrem Wunsch unterstützen, emotional zu helfen?“, fragte ihre polnische Kollegin Monika Gos. Daraufhin organisierte Baumann ein "Brainspotting"-Webinar zur Krisenintervention für Fachleute. Sie rechnete mit rund 20 Teilnehmern, es loggten sich 350 aus vielen Ländern ein. Alle wollten kostenlos mit „Brainspotting“ helfen. „Für Menschen, die plötzlich durch Krieg, Flucht oder Verlust zutiefst erschüttert worden waren oder mit dem Leid anderer konfrontiert sind“, sagt Monika Baumann. Es war die Geburtsstunde von „Brainspotting“ Help.