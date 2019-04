Bräutigam wurde vor dem Trauungssaal in Schubhaft genommen

Eine Hochzeit wurde wenige Minuten vor der Trauung von Polizeibeamten verhindert. "Bitte lasst uns heiraten", fleht die Braut in einem auf Facebook kursierenden Video, das ihre Schwester gedreht hat. Schauplatz des Geschehens war der Gang vor dem weltberühmten Marmorsaal im Salzburger Schloss Mirabell.

Die Beamten ließen sich aber nicht umstimmen und vollzogen die vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) angeordnete Verhaftung noch vor der Eheschließung. Der Grund für die Festnahme dürfte ein negativer Asylbescheid für den 32-jährigen Bräutigam aus Gambia sein.

Hochzeit monatelang bekannt

"Wir haben die Hochzeit schon vor vier Monaten angemeldet. Und dann kommen die drei Minuten davor", sagte die Schwester der Braut in den Salzburger Nachrichten. Laut Magistrat werden Eheschließungen von Nicht-EU-Ausländern automatisch an das BFA gemeldet, in der Regel Monate vor dem Hochzeitstermin. Trotzdem erfolgte die Festnahme direkt vor dem Trauungssaal.

Das Innenministerium wollte zum konkreten Fall "aus Datenschutzgründen" keine Auskunft geben.