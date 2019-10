Bombenopfer darf heim: "Ich freue mich auf meine Familie"

Die 27-Jährige strahlt regelrecht in die Kamera. "Ich freue mich auf meine Familie und dass wir zu Ruhe kommen können", beschreibt die Kärtnerin, ehe es für sie eine einer Reha-Klinik weiter geht. Die dreifache Mutter war Opfer eines mutmaßlichen Mordversuchs: Am 1. Oktober detonierte in Guttaring eine Paketbombe in ihren Händen, eine Falle, die ihr von ihrem Ex-Mann sowie dessen Freund gestellt worden sein soll. Heute Vormittag durfte sie das Spital verlassen.