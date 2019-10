Anschlag auf Frau: Soldat und Ex-Soldat unter Verdacht

Während das Opfer in Graz im Operationssaal lag, gestanden die mutmaßlichen Täter. Zwei Männer sollen den Paketbombenanschlag auf eine Frau im Kärntner Guttaring zu verantworten haben beide mit militärischer Ausbildung.

Der Ex-Mann der 27-Jährigen war beim Bundesheer und soll bereits vor einem Jahr abgerüstet haben. Sein Komplize jedoch ist aktiver Zeitsoldat, vielmehr war er es bis zu Festnahme am Donnerstag: Das Verteidigungsministerium enthob den 29-Jährigen umgehend vom Dienst.

Beide Männer sind laut Polizei mittlerweile geständig und gaben in den Vernehmungen Details preis. So sollen sie bereits im Sommer Sprengübungen in einem Waldstück in Kärnten gemacht, die Tat also genau geplant haben. Die Utensilien für diese Bombe wie auch für jene Sprengfalle, die die 27-Jährige am Dienstag schwer verletzte, sollen sie über einschlägige Seiten im Internet bestellt haben.