Bombenfund in Salzburg: Viel Lärm um nichts

Der Kapuzinerberg in der Stadt Salzburg war am Mittwoch Schauplatz eines spannenden Großeinsatzes: Alle verfügbaren Polizisten wurden mobilisiert, ein Hubschrauber zog seine Kreise, der militärische Entminungsdienst rückte mit schwerem Gerät an, die Flugsicherheit wurde alarmiert. Angedacht war sogar, das Unfallkrankenhaus zu evakuieren. Es befindet sich im 350-Meter-Umkreis eines Fundstücks, das zu Mittag bei Grabungsarbeiten zutage kam: Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg – eine brandgefährliche Angelegenheit, dachte man zunächst.

„Entwarnung“ hieß es dann am frühen Mittwochabend von der Polizei: Die 500 Kilo schwere US-Bombe dürfte zum Teil schon im Krieg explodiert sein. „Zwei Drittel davon waren unversehrt und noch immer mit 150 Kilo Sprengstoff gefüllt. Genau dieser Teil hat aus der Erde geragt. Bei näherem Betrachten stellte sich aber heraus, dass Zünder und Sprengkopf fehlten. Das Relikt ist also völlig ungefährlich und konnte ohne Probleme entsorgt werden“, erklärt Polizeisprecher Anton Schentz.

Die Aufregung war umsonst. Aber das konnte um 11.30 Uhr, als der Notruf einging, noch niemand wissen.