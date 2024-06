16-jähriger Linzer als Bombendroher ausgeforscht

Es war am 9. Juni am Abend, als sich eine Privatperson an die Öffentlichkeitsarbeit des Innenministeriums wandte. Die Person hatte Hinweise auf eine konkrete Bombendrohung für den 27. Juni.

Bei der Polizei herrschte sofort Alarmstimmung. Aufgrund der ersten Anhaltspunkte und einer Gefährdungseinschätzung nahmen Beamte Ermittlungen auf - und zwar gegen einen 16-jährigen Linzer.