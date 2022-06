Bombendrohungen: Geheimdienst überprüft erste Hinweise

Geringer Aufwand, maximale Wirkung: Mehrere Bombendrohungen haben am Montag für Polizei-Großeinsätze gesorgt. Die Drohungen, die schriftlich eingingen, richteten sich gegen Gerichte in Wien, Graz und St. Pölten, gegen die Israelitische Kultusgemeinde und gegen die MA56 (Schulen) in der Bundeshauptstadt.

In St. Pölten wurde in den Vormittagsstunden in aller Eile das Landesgericht evakuiert. Polizisten mit Bombenspürhunden rückten an, auch Beamte des Verfassungsschutzes machten sich ein Bild der Lage.