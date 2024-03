Bombendrohung: Veranstaltung in Messe Klagenfurt unterbrochen

Nach einer Bombendrohung ist eine Veranstaltung im Messegelände Klagenfurt am späten Freitagabend unterbrochen worden.

Wie die Polizei Kärnten am Samstag bekannt gab, ging um 23:08 Uhr eine telefonische Drohung an den Notruf, wobei eine unbekannte Frauenstimme vor ihrem Ex-Freund und zwei weiteren Freunden warnte. Diese sollen mit Waffen und einer Bombe unterwegs zu einer Musikveranstaltung am Messegelände sein. Das Gelände wurde geräumt und von Polizeikräften durchsucht.