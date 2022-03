Bombendrohung in Innsbruck: Innenstadtlokal wurde geräumt

Ein Lokal in Zentrumsnähe in Innsbruck ist in der Nacht auf Sonntag geräumt worden, nachdem gegen 4.00 Uhr eine telefonische Bombendrohung bei der Polizei eingegangen war.

Keine verdächtigen Gegenstände

Wie die Exekutive berichtete, wurde das Lokal von den Einsatzkräften umgehend geräumt und von Spezialkräften durchsucht. Auch der Nahbereich wurde gesperrt, hieß es. Es konnten keine verdächtigen Gegenstände festgestellt werden.

Das Lokal wurde schließlich gegen 6.00 Uhr wieder freigegeben. Weitere Ermittlungen zum Anrufer waren im Gange.