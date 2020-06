Polizei warnt vor hohem Blutzoll

"Pro Jahr konfiszieren wir bis zu fünf Tonnen an verbotener Pyrotechnik. Und es wird mehr", erklärt John Eberhardt vom Entschärfungsdienst des Innenressorts. Schuld an dieser Entwicklung sind chinesische Straßenhändler: Sie bieten in Tschechien – oft direkt an der Staatsgrenze, wie etwa beim Shopping-Center " Excalibur City" – die gefährliche Ware zu Dumpingpreisen an. "95 Prozent der sichergestellten Produkte stammen von dort", bestätigt der Beamte. "Wenn wir an der Grenze kontrollieren findet man in fast jedem Auto verbotene Ware. Die Käufer kommen aus ganz Österreich." Intensive Kontrollen in der Grenzregion sollen dieses Geschäft jetzt stören.