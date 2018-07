Bodys bepinseln statt Bälle baggern

„Jetzt ist das Event schlüssig und rund. Bodypainting in Parks, auf Straßen, in Museen und Galerien – gepaart mit Musik und Kulinarik gibt es nur in Klagenfurt“, sagt der Grazer Gerhard Nikosch.

Er ist Bodypainting-Stammgast in Kärnten, besuchte auch einst die Veranstaltungen am Millstätter See, in Pörtschach und die Premiere vergangenes Jahr in Klagenfurt. Obwohl die Veranstaltung in diesen 21 Jahren erwachsen geworden ist, zieht es in der Kärntner Landeshauptstadt deutlich mehr junge, urbane, internationale Künstler und Gäste an.

Performerin Jodie Art kommt aus Frankreich und ist das erste Mal in Kärnten. „Ich war bei Competitions in Paris und Amsterdam. Klagenfurt ist heimeliger, aber ohne provinziell zu wirken. Ich fühle mich in Klagenfurt sehr wohl“, sagt die Künstlerin. Mit Joe Dulude hat es sogar einen US-Amerikaner hierher verschlagen. „Auf Klagenfurt und das Festival bin ich im Internet aufmerksam geworden“, erzählt er. Von Pörtschach habe er zuvor nie etwas gehört. Marion de Tomaso ist als Model auch schon in Pörtschach aufgetreten: „Die cooleren Leute lernt man natürlich in der Landeshauptstadt kennen, da existiert bereits eine künstlerische Szene.“