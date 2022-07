Bodenpreise in Tirol: „Es ist Irrsinn, wie sich das entwickelt“

528 Euro pro Quadratmeter dürfen gemeinnützige Bauträger für Grundstücke bezahlen, um im Rahmen der Tiroler Wohnbauförderung zu bleiben. „Das ist ein Zehntel dessen, was am Markt in Innsbruck bezahlt wird“, nannte Markus Pollo, einer der beiden Geschäftsführer der Neuen Heimat Tirol (NHT), am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck ein Beispiel, um den überhitzten Wohnmarkt zu beschreiben.

„Die Situation ist abartig. Es ist Irrsinn, wie sich das entwickelt“, beschrieb der zweite NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner das „immer dramatischer“ werdende Umfeld, in dem sich die Errichter von leistbarem Wohnraum bewegen.

Die NHT ist der größte gemeinnützige Wohnbauträger im Bundesland. Trotz aller Schwierigkeiten konnte sie im Vorjahr 643 Wohnungen übergeben – ein neuer Rekord. Heuer sollen es bis Jahresende rund 500 werden.